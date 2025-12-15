Tödlicher Crash an Bahnübergang: Autofahrerin kracht in Güterzug
Von Jana Kieseyer
Brandenburg an der Havel - Eine Autofahrerin ist in Brandenburg an der Havel in ihrem Fahrzeug mit einem Güterzug zusammengestoßen und dabei gestorben.
Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall in der Nacht zu Montag am Bahnübergang bei der Planebrücke.
Wie es zu dem Unfall kam, dazu konnte die Polizei noch keine Angaben machen.
Nach Angaben der Feuerwehr dauern die Bergungsarbeiten an. Autofahrer werden gebeten die Wilhelmsdorfer Landstraße weiträumig zu umfahren.
Titelfoto: Blaulichtreporter Brandenburg/ Cevin Dettlaff