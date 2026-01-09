Auto überschlägt sich bei Crash in Bühlow: Fahrer verletzt

Bühlow - Bei einem Unfall am Freitagmorgen hat in Bühlow (Landkreis Spree-Neiße) ein Mann die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sich im Anschluss mit diesem überschlagen.

Der Fahrer war bei schwierigen Wetterverhältnissen ins Schleudern geraten. © Christoph Lohse / Blaulichtreport Lausitz

Wie die Polizei mitteilte, kam der Fahrer gegen 11 Uhr auf der Hauptstraße mit seinem VW ins Schleudern, prallte gegen einen Baum und überschlug sich. Der Wagen blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Den Angaben nach war kein weiteres Fahrzeug an dem Crash beteiligt.

Die Feuerwehr rückte an, sperrte die Straße und kümmerte sich um die Bergung des Wagens, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Ersten Informationen zufolge verletzte sich der Fahrer leicht. Rettungskräfte versorgten ihn vor Ort, ein Transport ins Krankenhaus war aber nicht nötig.