Auto überschlägt sich bei Unfall in Plattenburg: Mutter und zwei Kinder verletzt

Plattenburg - An Heiligabend sind bei einem Unfall in Plattenburg (Landkreis Prignitz) eine 37-Jährige und ihre beiden Kinder (8 und 9 Jahre) leicht verletzt worden.

Nach dem Crash brachten Rettungskräfte die Verletzten in eine Klinik. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war ein 48-jähriger Mann aus Plattenburg gegen 11.40 Uhr mit seinem Mercedes auf der K7015 unterwegs und wollte über die B5 in Richtung Kleinow weiterfahren.

Dabei übersah er offenbar den Dacia der 37-jährigen Perlebergerin, die auf der Bundesstraße in Richtung Kyritz fuhr.

Es kam zur Kollision: Der Wagen der Frau überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Mutter und ihre Kinder konnten sich glücklicherweise selbst aus dem Auto befreien.

Alle drei wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und nach ambulanter Behandlung wieder entlassen.