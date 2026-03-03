Wildschwein verursacht tödlichen Unfall in Brandenburg

Werneuchen (Barnim) - In Brandenburg ist am späten Montagabend ein Mensch bei einem Unfall auf einer Bundesstraße ums Leben gekommen.

Ein Wagen ist nach einer Kollision mit einem Wildschwein von der Bundesstraße abgekommen. (Symbolfoto) © Paul Zinken/dpa

Zu Alter und Geschlecht des Opfers konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen, da die Identifizierung noch ausstand.

Nach ersten Erkenntnissen kollidierte der Kia gegen 22.45 Uhr auf der B168 offenbar zunächst mit einem Wildschwein. Anschließend kam der Wagen ins Schleudern, raste eine Böschung hinauf und krachte schließlich gegen einen Baum.

Das Auto fing nach dem Aufprall umgehend Feuer und brannte letztendlich vollkommen aus.

Im Inneren des Fahrzeugs befand sich nach Polizeiangaben eine Person, für die jede Hilfe zu spät kam.