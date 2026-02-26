Baustellen-Crash auf A115: Transporter kracht in Sicherungswagen

Nuthetal - Auf der A115 ist im Landkreis Potsdam-Mittelmark am Donnerstagmorgen ein 57-Jähriger mit seinem Kleintransporter in das Absicherungsfahrzeug einer Baustelle gekracht.

Bilder vom Unfallort zeigen, mit wie viel Wucht der Kleintransporter auf das Baustellenfahrzeug aufgefahren sein muss.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 8.31 Uhr an einer Tagesbaustelle zwischen dem Dreieck Nuthetal und Saarmund.

Demnach übersah der Kleintransporter-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache den Schilderwagen und fuhr diesem auf.

Der 57-Jährige wurde bei dem Aufprall verletzt. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.