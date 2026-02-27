Unfall mit Rettungswagen: Radler stirbt im Krankenhaus

Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) - Tödlicher Unfall im Einsatz: Am frühen Mittwochnachmittag ist ein Radfahrer in Brandenburg mit einem Rettungswagen zusammengestoßen und später im Krankenhaus gestorben.

Der Rettungswagen soll sich im Einsatz befunden haben, als es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer gekommen ist. (Symbolfoto) © Boris Roessler/dpa

Nach Angaben des behandelnden Arztes erlag der 79-Jährige in der Klinik seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der Radler war am Mittwoch mit seinem E-Bike in Königs Wusterhausen unterwegs, als es zu der Kollision mit dem Krankenwagen kam.

Gegen 14.25 Uhr wurde der Mann in der Schloßstraße auf Höhe einer Ampel am Nottekanal von dem Rettungsfahrzeug erfasst, das demnach Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet hatte.