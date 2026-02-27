Unfall mit Rettungswagen: Radler stirbt im Krankenhaus
Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) - Tödlicher Unfall im Einsatz: Am frühen Mittwochnachmittag ist ein Radfahrer in Brandenburg mit einem Rettungswagen zusammengestoßen und später im Krankenhaus gestorben.
Nach Angaben des behandelnden Arztes erlag der 79-Jährige in der Klinik seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.
Der Radler war am Mittwoch mit seinem E-Bike in Königs Wusterhausen unterwegs, als es zu der Kollision mit dem Krankenwagen kam.
Gegen 14.25 Uhr wurde der Mann in der Schloßstraße auf Höhe einer Ampel am Nottekanal von dem Rettungsfahrzeug erfasst, das demnach Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet hatte.
Der Schwerverletzte musste anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.
