Autofahrer rast durch Baustelle auf A13 – Mann stirbt bei Messarbeiten

Baruth/Mark - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A13 zwischen Baruth und Staakow im Landkreis Dahme-Spree ist ein Mann ums Leben gekommen.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang und der Ursache dauern an. (Symbolfoto) © Stefan Puchner/dpa

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, war der Mann am frühen Nachmittag mit Messarbeiten an einer Baustelle auf der Autobahn in Richtung Dresden beschäftigt, als ein Fahrzeug in den Baustellenbereich hineinfuhr und ihn erfasste.

Dabei wurde er tödlich verletzt. Zuvor hatte der RBB berichtet.

Im Bereich des Unfalls wird die Fahrbahn derzeit erneuert. Der Autofahrer war in dem gesperrten Bereich unterwegs, als es zum Unfall kam, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Süd am Abend.

Warum er dort fuhr, blieb unklar. Unfallgutachter und das Amt für Arbeitsschutz seien eingeschaltet.