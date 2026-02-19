Linienbus fährt Mann im Rollstuhl an: Fahrer hat Unfall angeblich nicht bemerkt

Brandenburg an der Havel - Ein Rollstuhlfahrer (60) ist am Donnerstagmorgen in Brandenburg an der Havel von einem Linienbus angefahren und schwer verletzt worden.

Ein schwerer Unfall rief am Donnerstag die Einsatzkräfte in Brandenburg an der Havel auf den Plan. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wartete der Rollstuhlfahrer gegen 6.52 Uhr vor dem Gebäude der Lebenshilfe an der Potsdamer Landstraße.

Zur gleichen Zeit fuhr der Bus dort um die Kurve und touchierte dabei den 60-Jährigen. Dieser stürzte aus dem Rollstuhl auf den Boden und erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen.

Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Der Bus fuhr indes einfach weiter.

Die Polizei leitete umgehend Ermittlungen ein und konnte im Zuge dessen die Buslinie und den 57-jährigen Busfahrer ermitteln.