Drama vor Shoppingcenter: Mutter mit Baby auf Parkplatz von Auto erfasst

Dallgow-Döberitz - Unfall-Drama auf dem Parkplatz des Havelparks in Dallgow-Döberitz: Dort ist am Donnerstagnachmittag eine junge Mutter (25) mit Baby angefahren worden.

Der Säugling blieb glücklicherweise unverletzt. © Julian Stähle

Wie die Polizei berichtet, wollte gegen 13.45 Uhr eine 42-jährige Autofahrerin auf dem Parkplatz am Döberitzer Weg einparken.

Wegen eines Bedienfehlers verlor sie offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Wagen überfuhr eine Bordsteinkante und erfasste auf der benachbarten Parkfläche die 25-Jährige.

Die Mutter erlitt schwere Verletzungen und wurde mit zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Säugling blieb unverletzt. Auch ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle.