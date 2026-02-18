Transporter geht nach Crash in Flammen auf – Autofahrer stirbt

Bad Belzig - Ein Autofahrer ist am Mittwoch bei einem Zusammenstoß auf einer Bundesstraße nahe Bad Belzig ( Landkreis Potsdam-Mittelmark ) tödlich verletzt worden.

Der Autofahrer erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass er noch vor Ort starb. © Bildproduktion J. Stähle

Zuvor war der Wagen des 39-Jährigen auf glatter Straße in den Gegenverkehr gerutscht, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß er am Morgen gegen einen Lkw. Beide Fahrzeuge rutschten in einen angrenzenden Graben.

Durch eine Beschädigung im Tank des mit Papier beladenen Lasters entzündete sich Treibstoff, wie ein Sprecher sagte. Die Maschine brannte vollständig aus. Der Lkw-Fahrer blieb den Angaben nach unverletzt und rettete sich rechtzeitig aus seinem Wagen.

Der Autofahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb, wie es hieß. Zuvor versuchten die Rettungskräfte noch, ihn zu reanimieren.