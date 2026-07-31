Betrunkener Radfahrer kracht frontal in Renault: 2,84 Promille

Hohen Neuendorf - Ein stark betrunkener Radfahrer (40) ist am Donnerstagabend in Hohen Neuendorf (Landkreis Oberhavel) bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Mit dem Rettungswagen wurde der 40-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) © Boris Roessler/dpa

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 40-Jährige gegen 18.20 Uhr auf der Oranienburger Straße in Richtung Birkenwerder. Plötzlich geriet er in den Gegenverkehr und krachte frontal mit einem entgegenkommenden Renault zusammen.

Laut Zeugen fuhr der Radfahrer vor dem Crash in Schlangenlinien. Der 80-jährige Renault-Fahrer hatte nach eigenen Angaben die unsichere Fahrweise des Radlers ebenfalls schon vorher bemerkt.

Durch den heftigen Zusammenstoß stürzte der 40-Jährige vom Rad und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Ein Atemalkoholtest am Unfallort ergab satte 2,84 Promille bei dem Radfahrer. Eine Blutprobe wurde zusätzlich entnommen.