Nicht nur Eichen: Auch Kiefernprozessionsspinner werden mehr

Von Monika Wendel Potsdam - Nicht nur der Eichenprozessionsspinner ist wegen seiner giftigen Härchen in Brandenburg ein Problem: Auch ein weniger bekannter Verwandter tritt vermehrt auf - der Kiefernprozessionsspinner.

Das Umweltministerium warnt vor Raupen des Kiefern-Prozessionsspinners. (Archivfoto) © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Die Vorkommen haben im Vergleich zu den Vorjahren nochmals etwas zugenommen, wie das Umweltministerium auf Anfrage mitteilte. Der Kiefernprozessionsspinner profitiere ebenso wie der Eichenprozessionsspinner von trockenem, warmem Wetter.

Auch diese giftigen Raupen-Haare können allergische Reaktionen auslösen, Hautausschläge und Atemwegsbeschwerden. Die Nester sind aber kleiner und weniger auffällig als die des Eichenprozessionsspinners.

Der Befall von Kiefern sei in Brandenburg weit weniger intensiv als beim Eichenprozessionsspinner, so das Ministerium. Die Nester seien zumeist auch weniger problematisch, weil Kiefern seltener in Wohnsiedlungen und weiter entfernt von Schulen und Kitas zu finden seien.

Trotzdem sollten Spaziergänger in Kiefernwäldern wachsam sein sowie etwa auf Campingplätzen und Barfußpfaden in der Umgebung von Kiefern, rät das Umweltministerium.