Daimler gerät auf A24 während der Fahrt in Brand: Fahrer reagiert geistesgegenwärtig

Kremmen - Auf der A24 im Landkreis Oberhavel hat am Mittwochnachmittag ein Daimler während der Fahrt Feuer gefangen.

Der Daimler war nach dem Brand nicht mehr fahrbereit. © 7aktuell.de | P.Neumann

Wie die Polizei mitteilte, bemerkte der 60-jährige Fahrer gegen 15.50 Uhr zwischen der Anschlussstelle Kremmen und dem Dreieck Havelland, wie Rauch aus seinem Wagen aufstieg.

Der Mann reagierte ​geistesgegenwärtig und fuhr auf den Seitenstreifen. Dort ging der Daimler kurz darauf in Flammen auf.

Der 60-Jährige schaffte es rechtzeitig aus seinem Auto und blieb unverletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand etwas später löschen.