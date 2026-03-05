Daimler gerät auf A24 während der Fahrt in Brand: Fahrer reagiert geistesgegenwärtig

Auf der A24 im Landkreis Oberhavel hat am Mittwochnachmittag ein Daimler während der Fahrt Feuer gefangen.

Von Christoph Carsten

Der Daimler war nach dem Brand nicht mehr fahrbereit.
Wie die Polizei mitteilte, bemerkte der 60-jährige Fahrer gegen 15.50 Uhr zwischen der Anschlussstelle Kremmen und dem Dreieck Havelland, wie Rauch aus seinem Wagen aufstieg.

Der Mann reagierte ​geistesgegenwärtig und fuhr auf den Seitenstreifen. Dort ging der Daimler kurz darauf in Flammen auf.

Der 60-Jährige schaffte es rechtzeitig aus seinem Auto und blieb unverletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand etwas später löschen.

Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten sperrte die Polizei die Fahrbahn Richtung Berlin rund 30 Minuten lang. Der ausgebrannte Daimler wurde abgeschleppt, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

