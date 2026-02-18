 2.337

B97 nach Frontalcrash gesperrt: Zwei Schwerverletzte

Am Mittwochmorgen krachte es gewaltig auf der B97 zwischen Spremberg und Cottbus zwischen drei Fahrzeugen. Zwei Menschen wurden schwer verletzt.

Von Karolin Wiltgrupp

Spremberg (Landkreis Spree-Neiße) - Am Mittwochmorgen krachte es gewaltig auf der B97 zwischen Spremberg und Cottbus zwischen drei Fahrzeugen.

Wie die Polizeidirektion Süd gegenüber TAG24 mitteilte, stießen gegen 7.30 Uhr auf der B97 etwa einen Kilometer vor der Bühlower Kreuzung bei der Talsperre Spremberg ein Toyota Corolla und ein Opel frontal zusammen.

Durch den Aufprall krachte der Toyota in einen Mazda, der offenbar nicht mehr ausweichen konnte und daraufhin ebenfalls verunfallte.

Zwei Personen, ein 26-Jähriger und eine 32-Jähriger, kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der Mazda-Fahrer blieb offensichtlich unverletzt, wurde laut dem Sprecher aus Sicherheitsgründen ebenfalls in eine Klinik transportiert.

Angaben zum Sachschaden liegen noch nicht vor. Der Toyota und der Opel erlitten einen Totalschaden.

Die B97 sei aktuell noch gesperrt. "Wir hoffen, dass die Sperrung bis Mittag aufgehoben werden kann", teilte der Sprecher mit.

Einsatzkräfte seien noch vor Ort und mit den Bergungsmaßnahmen beschäftigt, hieß es. Zur Unfallursache wird ermittelt. Unterstützt wird die Polizei dabei von Sachverständigen der DEKRA.

