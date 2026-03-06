Fahrerin prallt gegen Baum – Feuerwehr befreit Schwerverletzte

Oranienburg - Eine 41-Jährige hat in Oranienburg die Kontrolle über ihr Auto verloren und ist gegen einen Baum geprallt.

Die Frau wurde bei dem Crash in ihrem Pkw eingeklemmt. © 7aktuell.de | P.Neumann

Der schwere Unfall ereignete sich am Donnerstag, gegen 10.15 Uhr auf der André-Pican-Straße.

Laut Polizei verlor die Fahrerin wegen zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Auto. Der Wagen schleuderte nach rechts von der Straße und krachte gegen einen Baum.

Durch den Zusammenstoß wurde die Frau schwer verletzt und im Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr musste sie aus dem Wrack befreien. Anschließend versorgte der Rettungsdienst die Schwerverletzte und brachte sie ins Krankenhaus.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme war die Fahrbahn zeitweise komplett gesperrt.