Seine Kollegen mussten alles mitansehen: Arbeiter stirbt auf Baustelle

Potsdam - Tragisches Unglück in Brandenburg : In Potsdam ist am Freitagmittag ein Mann bei einem Arbeitsunfall gestorben .

Der Mann ist noch auf der Baustelle an seinen schweren Verletzungen gestorben. © Facebook/Feuerwehr Potsdam

Der Verunglückte, dessen Alter zunächst nicht bekannt war, wurde offenbar bei Abrissarbeiten tödlich verletzt und ist noch vor Ort gestorben, wie die Polizei mitteilte.

Die Feuerwehr Potsdam ging zunächst davon aus, dass der Arbeiter, der beim Kommunalen Immobilien Service angestellt gewesen sein soll, eingeklemmt worden sei.

Das stellte sich jedoch als Irrtum heraus. Dennoch blieben die sofort eingeleiteten Wiederbelebungsmaßnahmen erfolglos.

Drei seiner Kollegen mussten alles mitansehen und standen unter Schock. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Vorfall ereignete sich gegen 11.52 Uhr auf einer Baustelle im Ortsteil Bornstedt. Die Feuerwehr war für rund eine Stunde im Einsatz.