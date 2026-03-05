Polizei jagt besoffene Ladendiebe auf A9 - die haben nicht nur im Rasthof geklaut

Dahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) - Dumm gelaufen: Weil sie in einem Rasthof an der A9 in Brandenburg geklaut haben, sind zwei Ganoven der Polizei ins Netz gegangen.

Die Flucht über die A9 endete für die Diebe im Krankenhaus. (Symbolfoto) © NEWS5 / Lars Haubner/NEWS5/dpa

In der Nacht zu Donnerstag wurde gegen 3.50 Uhr ein Ladendiebstahl im Rasthof Fläming-West gemeldet, wie die Behörde mitteilte.

Anschließend flohen die beiden Tatverdächtigen demnach mit einem Ford von der Raststätte und kollidierten dabei mit einer Zugmaschine. Nichtsdestotrotz setzten sie ihre Flucht auf der A9 in Richtung Leipzig fort.

Die alarmierten Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung auf und suchten die Umgebung nach dem Fluchtfahrzeug ab, das sie schließlich auf einem Radweg an der B102 nahe Dahnsdorf entdeckten.

Der Ford war demzufolge schwer beschädigt, die Airbags geöffnet. Neben dem Auto saßen zwei Männer im Alter von 25 und 40 Jahren, die betrunken gewesen sein sollen und über Schmerzen klagten. Sie wurden vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde dem 40-jährigen Fahrer auch eine Blutprobe entnommen.

Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellte sich dann heraus, dass nicht nur falsche Kennzeichen daran angebracht waren, sondern dass der Ford kurz zuvor in Berlin gestohlen wurde.