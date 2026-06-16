Frau auf E-Scooter stößt mit Auto zusammen und wird verletzt
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Von Anne Lathan, Laura Voigt
Zepernick - Im brandenburgischen Alt-Zepernick (Panketal) ist es zu einem Unfall zwischen einem E-Scooter und einem Auto gekommen.
Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Zusammenstoß am frühen Morgen die 32-jährige E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt.
Die Frau wurde zunächst vor Ort behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.
Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.
Warum es zu dem Unfall gekommen ist, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft nun den Hergang des Geschehens.
Titelfoto: TAG24