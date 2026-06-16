Frau auf E-Scooter stößt mit Auto zusammen und wird verletzt

Zepernick - Im brandenburgischen Alt-Zepernick (Panketal) ist es zu einem Unfall zwischen einem E-Scooter und einem Auto gekommen.

Der Crash hat sich in Alt-Zepernick (Landkreis Barnim) ereignet. © TAG24

Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Zusammenstoß am frühen Morgen die 32-jährige E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt.

Die Frau wurde zunächst vor Ort behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.