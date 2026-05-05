Frau stirbt bei Unfall in Brandenburg, Verursacher kommt glimpflich davon

Diensdorf-Radlow (Oder-Spree) - Eine 78-jährige Autofahrerin ist am Montagnachmittag bei einem Zusammenstoß in Brandenburg gestorben.

Die Seniorin ist noch an der Unfallstelle gestorben. (Symbolfoto) © Hannes P. Albert/dpa

Sie erlitt so schwere Verletzungen, dass sie diesen noch an der Unfallstelle bei Diensdorf-Radlow erlag, wie es von der Polizei hieß.

Zuvor war ein 31-Jähriger aus bislang unbekannten Gründen in einer Kurve mit seinem Auto leicht in den Gegenverkehr geraten.