Frau stirbt bei Unfall in Brandenburg, Verursacher kommt glimpflich davon
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Von Alexandra Kiel
Diensdorf-Radlow (Oder-Spree) - Eine 78-jährige Autofahrerin ist am Montagnachmittag bei einem Zusammenstoß in Brandenburg gestorben.
Sie erlitt so schwere Verletzungen, dass sie diesen noch an der Unfallstelle bei Diensdorf-Radlow erlag, wie es von der Polizei hieß.
Zuvor war ein 31-Jähriger aus bislang unbekannten Gründen in einer Kurve mit seinem Auto leicht in den Gegenverkehr geraten.
Dort stieß er mit dem Wagen der Seniorin zusammen. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.
Titelfoto: Hannes P. Albert/dpa