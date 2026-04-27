Überholverbot ignoriert: Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab und stürzt in Graben

Buchholz/Kemnitz – Ein 62-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Landesstraße 80 im Landkreis Potsdam-Mittelmark schwer verletzt worden.

Der Biker landete mit seiner Maschine im Straßengraben. © Julian Stähle

Nach Angaben der Polizei verlor der Mann am Sonntagnachmittag gegen 17.16 Uhr offenbar infolge eines Fahrfehlers die Kontrolle über seine Maschine.

Der Fahrer einer Honda war zuvor von der Bundesstraße 2 in Richtung Luckenwalde abgebogen. Auf der L80 setzte er trotz bestehenden Verbots zum Überholen an.

Dabei kam das Motorrad nach links von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Der Mann stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Lebensgefahr bestehe aber nicht, hieß es.

Rettungskräfte versorgten den Verletzten vor Ort. Anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Brandenburg geflogen.

Am Motorrad entstand Sachschaden. Es blieb jedoch fahrbereit und wurde zur Sicherung abgeschleppt. Zudem wurden ein Leitpfosten und der Grünstreifen beschädigt.