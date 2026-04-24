Tödlicher Unfall: Auto nach Baumcrash "zerrissen", Motorblock liegt auf der Straße
Oranienburg - Horror-Unfall in Brandenburg! Ein 64-Jähriger ist am Donnerstag mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gegen gleich zwei Bäume geprallt – für ihn kam jede Hilfe zu spät.
Er war gegen 17.15 Uhr auf der L211 zwischen Oranienburg und Summt unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor, teilte ein Polizeisprecher mit.
Das Auto prallte gegen einen Baum, wurde anschließend über einen Straßengraben geschleudert und krachte schließlich gegen den nächsten Baum.
Polizisten und Rettungskräfte fanden ein Bild der Verwüstung vor: Trümmerteile lagen überall auf der Straße. Neben dem Fahrer wurde zudem auch der Motor aus dem Auto geschleudert. Nach TAG24-Informationen lag der Motorblock 65 Meter vom Unfallort entfernt.
Die Beamten sprachen von einem besonders schweren Unfall. Das Auto sei "zerrissen" worden.
Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch am Unfallort. Ein Gutachter soll nun herausfinden, wie es zu dem Horror-Unfall kam.
Titelfoto: 7aktuell.de | P.Neumann