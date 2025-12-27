Frontal-Crash in Cottbus: Rentner fährt in Gegenverkehr

Cottbus - Frontal-Crash in Cottbus: Auf der Madlower Hauptstraße stießen am Samstag ein Mercedes und ein Ford-Kleintransporter zusammen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die beteiligten Fahrer kamen vorsorglich ins Krankenhaus.

Die Einsatzkräfte rückten sofort aus. © Sophie Meyer / Blaulichtreport Lausitz

Kurz nach 11.30 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert. Aus noch zu klärender Ursache geriet ein 80-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Madlower Hauptstraße im Cottbuser Süden in den Gegenverkehr.

Der Fahrer eines Hochdeckers vom Typ Ford Tourneo Connect konnte nicht mehr ausweichen. Es kam zum Unfall. Durch die Wucht des Aufpralls drehten sich die Fahrzeuge, kamen auf dem Bürgersteig zum Stehen.

Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort. Während Notfallsanitäter die Verunglückten versorgten, kümmerte sich die Polizei um auslaufende Betriebsstoffe. Die Polizei sicherte die Unfallstelle ab.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, hieß es von der Polizei auf TAG24-Nachfrage, sie mussten abgeschleppt werden. Die beteiligten Fahrer kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Es gebe keine Hinweise, dass der Unfall durch Glätte ausgelöst wurde, so ein Polizeisprecher.