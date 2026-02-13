Vater schiebt Kinderwagen über die Straße: Dann kommt eine Tram
Von Sven Bleilefens
Frankfurt (Oder) - In Frankfurt (Oder) ist ein Kinderwagen am Donnerstagnachmittag mit einem einjährigen Mädchen darin von einer Straßenbahn eingeklemmt worden.
Nach Angaben der Polizei wurde der Wagen gegen kurz nach 15 Uhr von der querenden Bahn erfasst, als der Vater ihn über die Straße schieben wollte.
Demnach eilten Passanten dem Kind im eingeklemmten Wagen zu Hilfe.
Das Mädchen wurde den Angaben zufolge leicht verletzt.
Die Einjährige kam mit ihrem Vater ins Krankenhaus, hieß es. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
Titelfoto: Patrick Pleul/dpa