Vater schiebt Kinderwagen über die Straße: Dann kommt eine Tram

Frankfurt (Oder) - In Frankfurt (Oder) ist ein Kinderwagen am Donnerstagnachmittag mit einem einjährigen Mädchen darin von einer Straßenbahn eingeklemmt worden.

Bei einem Tram-Unfall wurde in Frankfurt (Oder) ein Baby verletzt. (Archivbild) © Patrick Pleul/dpa

Nach Angaben der Polizei wurde der Wagen gegen kurz nach 15 Uhr von der querenden Bahn erfasst, als der Vater ihn über die Straße schieben wollte.

Demnach eilten Passanten dem Kind im eingeklemmten Wagen zu Hilfe.

Das Mädchen wurde den Angaben zufolge leicht verletzt.