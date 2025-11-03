Auto rast gegen Baum – Fahrer stirbt noch am Unfallort

Grünheide - Bei einem schweren Autounfall in Grünheide (Mark) ist eine Person gegen einen Baum geprallt und gestorben.

Die Polizei prüft weiterhin die Unfallursache. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Die Person, deren Identität bisher nicht bekannt ist, war am Sonntagabend auf der Landstraße 38 (Landkreis Oder-Spree) nahe Hangelsberg unterwegs, wie die Polizei mitteilte.

Bei einem Überholvorgang sei die Person von der Straße abgekommen und gegen den Baum gefahren. Sie starb noch vor Ort.

Wie genau es zu dem Unfall kam, müsse noch geklärt werden, hieß es weiter.