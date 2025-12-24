Horror-Crash an Stadtgrenze - Zwei Schwerverletzte

Mühlenbecker Land - Bei einem Verkehrsunfall an der Berliner Stadtgrenze sind zwei Menschen schwer verletzt worden.

Beide Insassen wurden schwer verletzt in eine Klinik gebracht. © 7aktuell.de | P.Neumann

Wie die Polizei berichtete, ist ein Auto zwischen der Anschlussstelle Mühlenbeck (Landkreis Oberhavel) und dem Dreieck Pankow aus bislang unbekannter Ursache von der Straße abgekommen und auf dem Dach in einem Graben zum Stillstand gekommen.

Der 47-jährige Fahrer und seine 34-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Eine von beiden Personen konnte bereits von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreit werden, während der andere auf die Unterstützung der Feuerwehr angewiesen war.

Für die Rettung musste die Fahrbahn Richtung Prenzlau rund eine Stunde lang komplett gesperrt werden. Danach war zumindest der linke Fahrstreifen wieder befahrbar.