Horror-Crash in Brandenburg: Auto gerät in Gegenverkehr - zwei Tote

Ludwigsfelde - Schlimmer Unfall in Brandenburg : Auf der Landstraße L79 zwischen Ludwigsfelde und Wietstock sind zwei Autos frontal zusammengestoßen. Zwei Frauen kamen dabei ums Leben. Nur wenig später kam es zum nächsten schweren Verkehrsunfall - ebenfalls mit tödlichem Ausgang.

Die beiden Beifahrerinnen überlebten den Unfall nicht. © Julian Stähle

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein 47-jähriger Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, teilte die Polizei mit.

Dann passierte es: Der Mercedes Kleinbus krachte gegen 17.40 Uhr frontal mit einem entgegenkommenden Honda zusammen.

In dem Fahrzeug saßen drei Frauen im Alter von 84, 63 und 60 Jahren. Zwei von ihnen überlebten den Crash nicht - trotz des schnellen Eingreifens von Ersthelfern und des Rettungsdienstes. Sie starben noch an der Unfallstelle.

Die Fahrerin kam in ein Krankenhaus. Auch der Autofahrer, der mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geriet, musste in einer Klinik behandelt werden.

Für die umfangreichen Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die L79 vollständig gesperrt werden – fast sechs Stunden lang.