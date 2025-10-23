Im Garten verunglückt: Senior stürzt kopfüber in Wasserschacht

Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) - Ein Senior verunglückte am Donnerstag in Königs Wusterhausen bei der Gartenarbeit. Die Feuerwehr musste anrücken. Die Lage ist kritisch.

Der Mann musste von der Feuerwehr aus dem Schacht befreit werden. © Theo Neubauer / Blaulichtreport Lausitz

Der 78-Jährige war aus bislang ungeklärter Ursache kopfüber in einen rund 80 Zentimeter tiefen Wasserschacht gefallen und konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden gegen 14 Uhr unter dem Stichwort "Rettung aus Höhen und Tiefen" in den Ortsteil Niederlehme beordert, um den Mann aus seiner misslichen Lage zu befreien.

Der Rettungsdienst übernahm umgehend die Versorgung des Verletzten, der in der Folge von den Sanitätern reanimiert werden musste.