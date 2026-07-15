Motorradfahrer tot neben seiner Maschine gefunden

Von Jana Kieseyer Oderaue - Ein Motorradfahrer ist auf einer Landstraße im Landkreis Märkisch-Oderland tot neben seinem Fahrzeug gefunden worden.

Der Motorradfahrer kam von der Fahrbahn ab. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Zeugen informierten die Polizei am Dienstagabend über den Verunglückten, wie diese mitteilte.

Bisherigen Erkenntnissen nach nimmt die Polizei an, dass der 47-Jährige auf der Landstraße bei der Oderaue fuhr und in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam.