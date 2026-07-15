Motorradfahrer tot neben seiner Maschine gefunden
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Von Jana Kieseyer
Oderaue - Ein Motorradfahrer ist auf einer Landstraße im Landkreis Märkisch-Oderland tot neben seinem Fahrzeug gefunden worden.
Zeugen informierten die Polizei am Dienstagabend über den Verunglückten, wie diese mitteilte.
Bisherigen Erkenntnissen nach nimmt die Polizei an, dass der 47-Jährige auf der Landstraße bei der Oderaue fuhr und in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam.
Daraufhin sei er vermutlich an seinen Verletzungen gestorben, hieß es. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa