Mann stirbt eine Woche nach schwerem Crash bei Forst

Forst - Ein 48-jähriger Mann ist knapp eine Woche nach einem schweren Verkehrsunfall auf der A15 bei Forst (Spree-Neiße) im Krankenhaus gestorben.

Ein 48-Jähriger überlebte einen Unfall bei Forst (Landkreis Spree-Neiße) nicht. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Wie die Polizei mitteilte, verstarb der Mann, der am Abend des 18. Mai nach dem Unfall schwer verletzt stationär aufgenommen worden war, am Sonntag im Universitätsklinikum Cottbus.

Der Unfall hatte sich am Montagabend kurz nach 22.30 Uhr im Baustellenbereich zwischen Forst und Roggosen ereignet.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschleunigte der Fahrer eines Ford-Transporters dort aus zunächst unbekannter Ursache erheblich und prallte ungebremst gegen einen stehenden Bagger. Der 48-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Am Transporter entstand ein fünfstelliger Sachschaden, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.