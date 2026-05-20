Suff-Fahrer baut Unfall, doch das ist nicht sein einziges Vergehen

Cottbus - Kommissar Zufall schlägt zu: Bei einem Unfall in Kolkwitz bei Cottbus hat die Polizei einen flüchtigen Tatverdächtigen festgenommen.

Der 26-Jährige ist nahe Cottbus gegen einen Baum gekracht. (Symbolfoto) © Markus Klümper/DPA

Wie ein Sprecher der Behörde sagte, soll noch am heutigen Mittwoch die Festnahme des Mannes von einem Richter bestätigt werden.

Den Angaben zufolge war der 26-Jährige am Dienstag gegen 14 Uhr mit seinem Auto unterwegs, als der von der Straße abkam und gegen einen Baum fuhr. Die Einsatzkräfte stellten einen starken Alkoholgeruch fest.

Bei der Unfallaufnahme ergab sich dann, dass der Mann wegen eines Untersuchungshaftbefehls gesucht wird. Gegen ihn läuft ein Gerichtsverfahren. Was dem Mann vorgeworfen wird, teilte die Polizei nicht mit.

Laut Polizei wurde der schwer verletzte Mann in ein Krankenhaus gebracht. Seitdem wird er von der Polizei bewacht. Sobald er aus dem Krankenhaus entlassen wird, kommt der 26-Jährige dann ins Gefängnis.

Ein Untersuchungshaftbefehl kann angeordnet werden, um sicherzugehen, dass ein Tatverdächtiger zur Gerichtsverhandlung erscheint.