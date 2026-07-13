Mercedes-Fahrer missachtet Stoppschild: Sechs Verletzte bei Crash in Brandenburg

Brieselang (Havelland) - Am späten Sonntagabend sind bei einem Auffahrunfall in Brandenburg sechs Menschen verletzt worden.

Das Heck des BMWs ist durch den Aufprall komplett zerstört worden. © Julian Stähle

Fünf der Leichtverletzten im Alter von 16 bis 19 Jahren mussten vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 56-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Hebbelstraße in Brieselang nach links auf die Landstraße 202 abbiegen und missachtete dabei ein Stoppschild.

In diesem Moment fuhr von links ein 19-Jähriger mit einem BMW auf die Kreuzung zu und konnte einen Zusammenprall gerade noch durch eine Vollbremsung verhindern.

Der Fahrer des dahinter folgenden Volkswagens war jedoch nicht mehr in der Lage, rechtzeitig zu bremsen und krachte dem BMW ins Heck. Durch den Aufprall wurden sechs Insassen in beiden Autos verletzt.

BMW und VW waren nach der Kollision nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzte die Höhe des entstandenen Sachschadens auf etwa 30.000 Euro ein.