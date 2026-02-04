Opel-Fahrer gerät auf B96 in den Gegenverkehr: Drei Verletzte

Nassenheide - Bei einer schweren Kollision auf der B96 sind am frühen Dienstagabend zwischen Oranienburg und Nassenheide (Landkreis Oberhavel) drei Menschen verletzt worden.

Bilder vom Unfallort lassen die Wucht des Zusammenstoßes erahnen. © Julian Stähle

Wie die Polizei mitteilte, geriet ein 52-jähriger Opel-Fahrer aus noch ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und krachte in einen entgegenkommenden Skoda.

Der Opel-Fahrer wurde dabei schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Die 41-jährige Fahrerin des Skoda und ihre 15-jährige Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen davon. Sie wurden ebenfalls in einer Klinik behandelt.