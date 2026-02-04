Opel-Fahrer gerät auf B96 in den Gegenverkehr: Drei Verletzte
Nassenheide - Bei einer schweren Kollision auf der B96 sind am frühen Dienstagabend zwischen Oranienburg und Nassenheide (Landkreis Oberhavel) drei Menschen verletzt worden.
Wie die Polizei mitteilte, geriet ein 52-jähriger Opel-Fahrer aus noch ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und krachte in einen entgegenkommenden Skoda.
Der Opel-Fahrer wurde dabei schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.
Die 41-jährige Fahrerin des Skoda und ihre 15-jährige Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen davon. Sie wurden ebenfalls in einer Klinik behandelt.
Die B96 war für die Unfallaufnahme zwei Stunden voll gesperrt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt bei rund 20.000 Euro.
Titelfoto: Julian Stähle