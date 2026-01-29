Auto kracht gegen Baum: Fahrerin stirbt im Krankenhaus

Hohen Neuendorf (Oberhavel) - Am Mittwoch ist eine Frau bei einem Unfall auf der B96a in Brandenburg ums Leben gekommen.

Ein Rettungshubschrauber hat die Schwerverletzte in eine Klinik transportiert. (Symbolfoto) © Christian Sappeck/BLP/dpa

Die 45-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, starb dort aber später an ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen kam die Fahrerin am Mittwoch gegen 9.55 Uhr zwischen Bergfelde und Schönfließ bei Berlin mit ihrem Wagen von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum.

Zur genauen Unfallursache konnte die Behörde zunächst keine Angaben machen.