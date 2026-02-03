Zug erfasst Auto an Bahnübergang – Störungen im Bahnverkehr
Von Monika Wendel
Berlin - An einem unbeschrankten Bahnübergang ist in Blumberg (Landkreis Barnim) ein Regionalzug gegen ein Auto geprallt.
Der Unfall nordöstlich von Berlin löste am Dienstagnachmittag Störungen bis zum Bahnhof Berlin-Ostkreuz aus, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Ost sagte.
Verletzt wurde niemand.
Sachverständige mussten prüfen, ob der am Bahnübergang stehende Zug noch fahrbereit ist.
Das Auto war laut Polizei auf die Schienen gerollt und dort stehen geblieben - warum, konnte die Behörde bislang nicht sagen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.
