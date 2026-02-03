Zug erfasst Auto an Bahnübergang – Störungen im Bahnverkehr

Berlin - An einem unbeschrankten Bahnübergang ist in Blumberg (Landkreis Barnim) ein Regionalzug gegen ein Auto geprallt.

Das Fahrzeug rollte auf die Gleise und kam dort zum Stillstand. © Thomas Peise

Der Unfall nordöstlich von Berlin löste am Dienstagnachmittag Störungen bis zum Bahnhof Berlin-Ostkreuz aus, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Ost sagte.

Verletzt wurde niemand.

Sachverständige mussten prüfen, ob der am Bahnübergang stehende Zug noch fahrbereit ist.