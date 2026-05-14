Fahrlehrer kracht in eigenen Schüler: 16-Jähriger schwer verletzt

Oberkrämer (Oberhavel) - Bei der Fahrstunde: In Brandenburg ist am Dienstagabend ein Fahrschüler bei einem Unfall mit seinem eigenen Ausbilder schwer verletzt worden.

Der 16-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Berliner Klinik geflogen. © 7aktuell.de | P.Neumann

Der 16-Jährige wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Berlin geflogen, wie Polizeisprecher Matthias Peter vor Ort mitteilte. Lebensgefahr soll demnach aber nicht bestanden haben.

Feuerwehr und Rettungsdienst wurden gegen 19.40 Uhr zu einem Kreisverkehr auf der Ortsverbindung zwischen Marwitz, Hennigsdorf und Velten in Oberkrämer, nordwestlich der Hauptstadt, gerufen.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 66 Jahre alte Fahrlehrer offenbar aufgrund eines medizinischen Notfalls nahezu ungebremst mit seinem VW auf seinen Schüler auf, der vor ihm mit einem Motorrad unterwegs war.

Durch die Kollision sind beide nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in Fahrtrichtung Velten im Straßengraben gelandet.