Radfahrerin auf Parkplatz von Rentnerin angefahren und schwer verletzt

Potsdam - Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Potsdam ist am Donnerstagmittag eine 86-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Die angefahrene Radfahrerin musste in eine Klinik gebracht werden. © Julian Stähle

Wie die Polizei mitteilte, wollten eine 82-jährige Autofahrerin und die Radfahrerin gegen 11.08 Uhr den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes am Moosfenn zeitgleich verlassen und fuhren zunächst nebeneinander.

Als die Autofahrerin nach links abbog, übersah sie offenbar die neben ihr fahrende 86-Jährige und fuhr diese an.

Bei dem Zusammenstoß erlitt die Radfahrerin schwere Verletzungen. Sie wurde von Rettungskräften zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.