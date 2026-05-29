Horror-Unfall in Brandenburg: Kleinkind (3) von Reisebus erfasst und schwer verletzt

Caputh - Es ist der Albtraum aller Eltern: Plötzlich rennt das Kind auf die Straße. Am Donnerstagnachmittag ereignete sich ein ähnlicher Moment - mit schlimmen Folgen: Ein Kleinkind wurde in Caputh (Landkreis Potsdam-Mittelmark) von einem Reisebus erfasst und schwer verletzt.

Das Laufrad zerbrach in zwei Teile. © Julian Stähle

Wie die Polizei berichtet, war eine Frau um 15.27 Uhr mit zwei Kindern auf dem Gehweg unterwegs, eines davon fuhr mit einem Laufrad.

Auf Höhe des Sportplatzes an der Michendorfer Chaussee passierte es dann: Das dreijährige Kleinkind fuhr plötzlich mit Laufrad auf die Fahrbahn, als sich genau in dem Moment ein Reisebus mit 49 Fahrgästen näherte. Daraufhin kam es zur Kollision.

Passanten leisteten noch am Unfallort Erste Hilfe, ehe der Notarzt übernahm. Mit schweren Verletzungen wurde das Kleinkind in ein Krankenhaus gebracht. Nähere Angaben zum Zustand des Kindes machte die Polizei zunächst nicht.

Auch ein Notfallseelsorger war vor Ort, nach TAG24-Informationen stand speziell der Busfahrer deutlich unter dem Eindruck des Geschehens.