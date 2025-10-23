Rentner stellen Grill zum Heizen in Gartenlaube: Vier Menschen im Krankenhaus

Cottbus - Wegen eines unsachgemäß benutzten Grills in einer Kleingartenanlage in Cottbus sind am späten Mittwochnachmittag vier Rentner im Alter zwischen 74 und 80 Jahren in der Klinik gelandet.

In dieser Kleingartenanlage in Cottbus ereignete sich der Unfall. © 7aktuell.de | Luca Woitow

Polizei und Rettungsdienst mussten gegen 17.45 Uhr zur Gartenanlage am Schreberweg ausrücken.

Wie die Polizei weiter mitteilte, hatten die Rentner einen benutzten Kohlegrill in eine Gartenlaube getragen - um sich zu wärmen.

Dabei entstand offenbar Kohlenmonoxid. Das gefährliche Gas ist unsichtbar und geruchlos, kann aber schnell lebensbedrohlich werden.

So stellte der Rettungsdienst auch bei allen vier Beteiligten Symptome einer Kohlenmonoxidvergiftung fest.