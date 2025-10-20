Rettungshubschrauber im Einsatz: Döner-Transporter kracht gegen Baum

Großziethen - Ein Transporter voller Dönerspieße kam am Montagmorgen in Großziethen von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum.

Beide Insassen haben Verletzungen davongetragen. © Theo Neubauer / Blaulichtreport Lausitz

Der 63-jährige Fahrer erlitt bei dem Unfall in der Rudower Allee schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht.

Sein 40-jähriger Beifahrer wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert, teilte die Polizei mit.

Warum sie von der Fahrbahn abkamen, ist bislang unklar.