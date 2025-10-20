Rettungshubschrauber im Einsatz: Döner-Transporter kracht gegen Baum
Großziethen - Ein Transporter voller Dönerspieße kam am Montagmorgen in Großziethen von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum.
Der 63-jährige Fahrer erlitt bei dem Unfall in der Rudower Allee schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht.
Sein 40-jähriger Beifahrer wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert, teilte die Polizei mit.
Warum sie von der Fahrbahn abkamen, ist bislang unklar.
Das Firmenfahrzeug erlitt einen Schaden im fünfstelligen Bereich und konnte nicht mehr bewegt werden. Es wurde abgeschleppt.
Bis kurz nach 8.30 Uhr kam es aufgrund der Vollsperrung zu Verkehrsbehinderungen, von denen auch Busse betroffen waren.
Titelfoto: Theo Neubauer / Blaulichtreport Lausitz