Betrunkener Fahrer rammt in Falkensee Auto von 75-Jähriger: Frau eingeklemmt

Falkensee - Ein betrunkener Autofahrer (25) hat am Sonntag in Falkensee (Landkreis Havelland) einen schweren Unfall verursacht. Eine 75-Jährige wurde verletzt und eingeklemmt.

Die Feuerwehr musste die 75-Jährige aus ihrem Auto befreien. © Julian Stähle

Wie die Polizei mitteilte, wollte der 25-Jährige die Frau gegen 21.25 Uhr auf der Spandauer Straße überholen. Dabei erkannte er offenbar nicht, dass die vor ihm fahrende Rentnerin im Begriff war abzubiegen.

Es kam zur Kollision. Der Wagen der Frau wurde so stark beschädigt, dass sie kurzzeitig eingeklemmt war und von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden musste.

Anschließend kam sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der junge Unfallverursacher blieb unverletzt.

Ein erster Alkoholtest bei ihm ergab über 1,5 Promille. Sein Führerschein wurde eingezogen, eine Blutprobe angeordnet.