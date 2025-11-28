Tödlicher Unfall auf der A12: Stau in Richtung Frankfurt Oder

Müllrose - Bei einem schweren Unfall am Freitagmittag auf der A12 bei Müllrose in Brandenburg kam ein Mann nach einer Kollision mit einem Sattelauflieger ums Leben.

Auf der A12 besteht weiterhin Stau und es kommt zu stockenden Verkehr. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa

Zwischen den Anschlussstellen Müllrose und Frankfurt (Oder)-West ereignete sich gegen 12.10 Uhr der Unfall. Dabei prallte ein VW Arteon mit polnischer Zulassung auf einen vorausfahrenden Sattelauflieger.

Der Fahrer wurde bei der Kollision in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei konnten den Mann zwar noch aus dem Wrack bergen, doch er verstarb noch an der Unfallstelle.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbeschränkungen auf der A12.

Die Polizei hat die Unfallaufnahme übernommen, Kriminalisten prüfen nun die Ursache der Kollision.