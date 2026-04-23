Schwerer Baum-Crash: Transporter-Fahrer stirbt noch am Unfallort
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Temnitz - Bei einem tragischen Unfall bei Temnitz im Landkreis Ostprignitz-Ruppin ist ein 61-jähriger Mann ums Leben gekommen.
Der Mann sei mit seinem Kleintransporter am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr von der Landstraße zwischen Storbeck und Katerbow abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte.
Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte das Leben des Fahrers nicht gerettet werden.
Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.
Wie die Einsatzkräfte weiter mitteilten, blieb die Straße über drei Stunden vollständig gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.
Titelfoto: 7aktuell.de | Christian Guttmann