Schwerer Baum-Crash: Transporter-Fahrer stirbt noch am Unfallort

Temnitz - Bei einem tragischen Unfall bei Temnitz im Landkreis Ostprignitz-Ruppin ist ein 61-jähriger Mann ums Leben gekommen.

Warum der Mann von der Straße abkam, ist bislang unklar. © 7aktuell.de | Christian Guttmann

Der Mann sei mit seinem Kleintransporter am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr von der Landstraße zwischen Storbeck und Katerbow abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte das Leben des Fahrers nicht gerettet werden.

Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.