Seat-Fahrer nach Baumcrash schwer verletzt in Autowrack eingeklemmt

Werder an der Havel - Bei einem heftigen Unfall in Werder an der Havel (Landkreis Potsdam-Mittelmark) ist am Montagabend ein 47-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden.

Der zerstörte Seat lässt erahnen, wie heftig der Aufprall gewesen sein muss. © Julian Stähle

Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann gegen 18.10 Uhr mit seinem Seat auf der Straße Fuchsberg, als er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor.

Der Seat kam von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen einen Straßenbaum. Der Aufprall war so heftig, dass der 47-Jährige in dem Autowrack eingeklemmt wurde.

Die Feuerwehr befreite den Schwerverletzten mit hydraulischem Gerät aus dem Auto. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.