Sekundenschlaf im Lkw: Simulator macht fatale Folgen spürbar

Jacobsdorf (Oder-Spree) - Wie gefährlich sind fünf Sekunden Ablenkung im Straßenverkehr?

Lkw sind immer wieder an fatalen Unfällen beteiligt. Ein Simulator soll an der A12 die Gefahren aufzeigen. (Archivfoto) © Patrick Pleul/dpa

An der stark befahrenen Autobahn 12 wollen die Autobahn GmbH des Bundes und die Polizei am Dienstag und Mittwoch zeigen, welche Folgen Unaufmerksamkeit am Lkw-Steuer hat.

An der Raststätte Biegener Hellen Süd bei Jacobsdorf lasse sich in einem Lkw-Überschlagssimulator hautnah erleben, welche Kräfte bei einem Unfall wirkten, kündigte die Autobahngesellschaft an.

Die Präventionstage werden jeweils von 9.30 Uhr bis 14 Uhr organisiert.

Polizei und Autobahn GmbH wollen dabei mit Lkw-Fahrern über Unfallgefahren ins Gespräch kommen.