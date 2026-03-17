Sie nutzte einen Trampelpfad: Frau von Zug erfasst und getötet

Brandenburg/Havel – Eine 46 Jahre alte Frau ist nahe dem Hauptbahnhof Brandenburg an der Havel von einem Regionalexpress erfasst und tödlich verletzt worden.

Der Lokführer blieb unverletzt. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Nach aktuellen Angaben der Polizei überquerte die Frau am Montagmorgen gegen 8.15 Uhr die Gleise im Bereich einer im Bau befindlichen Brücke der Bundesstraße 102. Dabei ging sie offenbar über einen häufig genutzten Trampelpfad.

Ein Regionalexpress, der aus dem Hauptbahnhof fuhr, habe sie dann erfasst, hieß es weiter. Für die 46-Jährige kam jede Hilfe zu spät.

Sie erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen. Der 39 Jahre alte Lokführer blieb unverletzt.

Die Kriminalpolizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein. Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Ermittler von einem Unfall aus. Der genaue Hergang ist jedoch weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.