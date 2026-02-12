Transporter kracht auf Lkw: Beifahrer stirbt bei Crash auf der A11

Penkun - Ein Mann ist bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A11 gestorben, zwei weitere Männer wurden verletzt.

Drei Männer mussten mit Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Am Mittwochabend, gegen 23 Uhr, krachte ein Mercedes-Transporter mit Anhänger kurz hinter der Anschlussstelle Penkun (Landkreis Vorpommern-Greifswald) auf einen Lkw, wie die Polizei berichtet.

Möglicherweise übersah der 45-jährige Fahrer des Transporters den Laster aufgrund des Nebels. Ein 44-jähriger Audi-Fahrer bemerkte den Unfall zu spät und prallte in den Anhänger.

Bei dem Unfall wurde der Beifahrer des Mercedes lebensbedrohlich verletzt und starb kurz darauf im Krankenhaus.

Ein weiterer Mitfahrer des Transporters wurde ebenfalls schwer verletzt. Der 45-jährige Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Beide wurden von Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser gebracht.