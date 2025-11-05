Baum-Crash in Brandenburg: Biker schwer verletzt und in Schwierigkeiten
Von Sven Bleilefens
Eberswalde (Barnim) - Ein 39-Jähriger ist am Dienstagabend in Eberswalde mit einem Motorrad gegen einen Baum gefahren.
Laut Polizei zog er sich bei dem Vorfall auf der Angermünder Straße gegen 19 Uhr schwere Verletzungen zu.
Den Angaben zufolge hatte der Mann keine Fahrerlaubnis und das Kennzeichen gehörte nicht zum Bike.
Nun werde geprüft, inwieweit der polizeibekannte Barnimer unter Einfluss von Drogen und Alkohol stand. Die Unfallstelle war für etwa 40 Minuten voll gesperrt.
