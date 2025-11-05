Baum-Crash in Brandenburg: Biker schwer verletzt und in Schwierigkeiten

Eberswalde (Barnim) - Ein 39-Jähriger ist am Dienstagabend in Eberswalde mit einem Motorrad gegen einen Baum gefahren.

Der 39-Jährige musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolfoto) © Patrick Seeger/dpa

Laut Polizei zog er sich bei dem Vorfall auf der Angermünder Straße gegen 19 Uhr schwere Verletzungen zu.

Den Angaben zufolge hatte der Mann keine Fahrerlaubnis und das Kennzeichen gehörte nicht zum Bike.