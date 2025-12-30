Taxifahrer missachtet Vorfahrt: Zwei Verletzte nach Crash bei Michendorf

Michendorf - Unfall im Landkreis Potsdam-Mittelmark: An der Bundesstraße in Michendorf, Ecke A10 Anschlussstelle, hat es am Montagabend nach einem Vorfahrtsfehler gekracht.

Bei beiden Fahrzeugen entstand ein hoher Sachschaden. © Julian Stähle

Nach Angaben der Brandenburger Polizei wollte ein 44-jähriger Taxifahrer gegen 18.11 Uhr mit seinem Toyota abbiegen, übersah dabei jedoch einen Kia, dessen 29-jähriger Fahrer gerade in Richtung Potsdam unterwegs war.

Beide Fahrzeuge stießen heftig zusammen.

Sowohl der Toyota- als auch der Kia-Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte versorgten die Männer vor Ort und brachten sie anschließend in nahegelegene Krankenhäuser.

Die Autos wurden laut Polizei bei dem Crash stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.