12-Jährige fährt mit Traktor und überrollt Kind

In Brandenburg darf eine 12-Jährige Traktor fahren. Sie zieht einen Schlitten mit zwei Kindern darauf. Dann geschieht ein tragisches Unglück.

Von Thorsten Meiritz

Liebenwalde (Oberhavel) - In Brandenburg ist es an Silvester zu einem tragischen Unfall gekommen, bei dem ein Kind schwer verletzt worden ist.

Die 12-Jährige hat mit dem Traktor einen Schlitten über ein Feld gezogen. (Symbolfoto)  © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Ein Traktor war über dessen Oberschenkel gefahren. Das acht Jahre alte Kind wurde ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr soll nach Angaben der Polizei nicht bestehen.

Am Steuer des tonnenschweren Gefährts saß demnach eine 12-Jährige, die die Zugmaschine am Nachmittag mit Erlaubnis ihrer Eltern bedient hatte.

Das Mädchen zog damit in Liebenwalde auf einem verschneiten Feld an der Liebenthaler Straße einen Schlitten, auf dem zwei Kinder im Alter von acht und neun Jahren saßen.

Als die 12-Jährige bremste, überholte der Schlitten den Trecker und die Kids stürzten zu Boden. Dabei wurde die Achtjährige überrollt.

Gegen die Eltern wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei geführt.

