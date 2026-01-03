Glätte sorgt für Crash auf A10: BMW landet im Straßengraben
Mühlenbeck - Bei winterlichen Straßenverhältnissen hat es auf der A10 zwischen der Anschlussstelle Mühlenbeck und dem Dreieck Pankow einen schweren Unfall gegeben.
Die Autobahnpolizei teilte mit, dass zwei Autos in einen Unfall gegen 5.20 Uhr verwickelt waren.
Gründe für den Zusammenstoß seien der dauerhafte Schneefall und die spiegelglatten Straßen gewesen. Einer der Wagen geriet dadurch von der Fahrbahn und landete in einem Straßengraben.
Zwei Schwerverletzte mussten von der Feuerwehr aus dem stark beschädigten BMW im Straßengraben befreit werden.
Insgesamt wurden vier Personen verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.
Aufgrund der glatten Fahrbahn gestaltete sich die Anfahrt der Feuerwehr zur Unfallstelle schwierig, die Fahrzeuge kamen nur sehr langsam voran.
Mehrere Einsatzkräfte rutschten auf dem Weg zu den Schwerverletzten aus und verletzten sich leicht, ein Krankenhausaufenthalt war jedoch nicht nötig.
Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.
Titelfoto: 7aktuell.de | P.Neumann